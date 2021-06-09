Спорт

Учитель по шахматам из Бежаниц взяла приз на конкурсе профмастерства

Педагог по шахматам Бежаницкой средней школы Светлана Алексеева получила награды и подарки от организаторов областного конкурса на лучшую организацию работы по обучению шахматам в государственных и муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных организациях Псковской области 2019-2020 учебного года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

«К сожалению, пандемия коронавируса внесла свои ограничения по своевременному награждению победителей и призеров конкурса, но руководители областной Федерации шахмат и регионального Центра шахматного образования и спорта нашли возможность вручить заслуженные награды», - добавили в федерации.

Главным призом за третье место по итогам конкурса стал современный ноутбук, который президент областной шахматной Федерации Дмитрий Шахов и директор регионального Центра шахматного образования и спорта Александр Шпак вручили Светлане Алексеевой в присутствии главы района Сергея Михеева, а также руководителей районных органов и учреждений образования.

Как отметил Дмитрий Шахов, поздравляя лауреата конкурса, шахматы активно развиваются в Бежаницком районе не только среди школьников, но и среди жителей старшего возраста. «Безусловно, это стало возможным при поддержке главы района и его администрации, а также при наличии в районе инициативных людей, которые не только учат детей шахматному искусству, но и регулярно проводят различные увлекательные шахматные мероприятия», - заметил Дмитрий Шахов.

В свою очередь Александр Шпак напомнил, что успешная совместная работа областных и районных организаций позволила школьникам Бежаницкого района в 2019 году успешно выступить на областных соревнованиях, а по их итогам впервые принять участие в первом всероссийском первенстве среди сельских шахматистов по быстрым шахматам и блицу, которые прошли в Республике Удмуртия.

Светлана Алексеева поблагодарила организаторов конкурса и главу района за поддержку ее усилий по обучению шахматам бежаницких школьников, особенно за ценный подарок, который уже с нового учебного года будет использован для повышения качества образовательного процесса.