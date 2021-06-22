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«Супер фитнес» подготовил для псковичей скидку на здоровье и красоту в честь своего 20-летия

28.06.2021 07:00|ПсковКомментариев: 0

«Супер фитнес» подготовил для псковичей скидку на здоровье и красоту в честь своего 20-летия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе.

В честь праздника клуб подготовил сюрприз-акцию со скидкой до 5000 рублей с возможностью рассрочки. В акцию входит сопровождение тренера, бронзовый загар в солярии и масса других бонусов.

«"Супер фитнес" уже "дедушка фитнеса" по меркам фитнес индустрии, - отметили в клубе. - За время работы клуба тысячи гостей уже добились своих целей полностью или частично. Сколько скинули килограмм, сколько сантиметров талии! Сколько нарастили бицепсов и кубиков на прессе! Сосчитать уже невозможно, да и надо ли?»

Скидку в честь дня рождения клуба уже можно бронировать по телефону: 56 60 80. Ее смогут получить только 100 человек и только в течение трех дней: 28, 29 и 30 июня.

«Не упустите! А клубу "Суперфитнес" желаем процветания и продолжить помогать людям быть счастливыми, красивыми и здоровыми!» - добавили в клубе.

Клуб «Супер фитнес» находится по адресу: Псков, Рижский проспект, 16. Подробную информацию можно узнать по телефону: 56 60 80 или в группе «ВКонтакте».

Теги: #супер фитнес #псков #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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