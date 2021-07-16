Спорт

Артур Акавов избран председателем Псковской областной Федерации бокса

Артур Акавов избран председателем Псковской областной Федерации бокса по итогам единогласного решения членов внеочередной отчётно-выборной конференции региональной общественной организации «Псковская областная Федерация бокса». Об этом вечером 16 июля сообщила в своей группе федерации в соцсети «ВКонтакте».

Таким образом, Артур Акавов сменил на посту руководителя Игоря Сиротина, сложившего с себя полномочия президента ПФОБ в связи с переездом в другой регион.

После сложения им полномочий, решением отчетно-выборной конференции должность президента была упразднена и введена новая должность – председателя.

Кроме вопроса избрания нового руководителя региональной Федерации, участники отчетно-выборной конференции заслушали доклад о работе ПОФБ исполнительного директора Псковской Федерации Вадима Голика и программу Артура Акавова о дальнейшем развитии олимпийского и профессионального бокса в Псковской области.

В работе конференции приняли участие: руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, первый заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Татьяна Кириенко, руководитель Дирекции Федерации бокса России в Северо-Западном федеральном округе Саид Тулаков, исполнительный директор председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова и российские боксеры-профессионалы Валерий Брудов и Андрей Богданов.

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Артур Акавов - российский боксер средней весовой категории. Победитель многих международных турниров, мастер спорта России. На всероссийских соревнованиях представлял город Псков, член спортивного общества «Динамо». Владеет титулами чемпиона Европы по версии WBO и чемпиона мира по версии WBF.