Спорт

Псковичи представляют регион на всероссийских соревнованиях по ММА

Команда Псковской области, воспитанники школы олимпийского резерва «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество - Псковская область» отправились на всероссийские соревнования по смешанным боевым единоборствам (ММА) среди студентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивном клубе.

Соревнования проходят в городе Иваново с 17 по 20 сентября.

«Мало кто знает, что совместно с всероссийскими соревнованиями в городе Иваново пройдет еще одно значимое спортивное событие в России. Как сообщают наши коллеги с Федерации ММА Ивановской области, 19 сентября 2021 года во дворце спорта пройдет "PRIME MMA-3: схватка чемпионов". Поэтому в городе будет очень жарко», - рассказали в клубе «Отечество - Псковская область».

Псковскую область на состязаниях представляют кандидат в мастера спорта по смешанным боевым единоборствам (ММА), кандидат в мастера спорта по кудо, мастер спорта по профессиональному боевому самбо Себастьян Бабурин; кандидат в мастера спорта по кудо, президент федерации боевого самбо России Псковской области Дмитрий Рогов; кандидат в мастера спорта по СБЕ (ММА), призер первенства Европы по ММА, многократный победитель всероссийских соревнований по ММА Иван Веретенников .

Готовились к соревнованиям спортсмены под руководством тренеров Андрея Ткаченко, Андрея Тимофеева и Павла Ершова.