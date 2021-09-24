Спорт

Псковичей приглашают поучаствовать в чемпионате по фоновой ходьбе

В чемпионате по фоновой ходьбе предлагают принять участие жителям Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Чемпионат России по фоновой ходьбе «Человек идущий» пройдет в два этапа: до 10 октября текущего года (предварительный этап — регистрация, формирование команд, обучение участников), 15 октября - 15 ноября текущего года (основной этап — сами соревнования). Регистрироваться можно начинать уже сейчас. Во время соревнований все участники получат рекомендации ведущих экспертов Лиги здоровья нации по оптимизации двигательного режима и ведению здорового образа жизни.

В соревнованиях участвуют различные категории команд: «корпоративные команды» (команды организаций), «муниципальные команды» (жители и служащие муниципалитетов), «команды пенсионеров», «команды образовательных учреждений» (студенты и преподаватели), «Группы ЗОЖ» (зожники).

В каждой команде должно быть 20-50 человек, в группе ЗОЖ — 10-50. Участникам нужно зарегистрироваться в приложении «Человек идущий». Приложение будет подсчитывать шаги команды и формировать рейтинг в реальном времени.

Победит та команда, которая наберет наибольшую сумму среднего арифметического количества шагов команды за каждый день соревнований, в своей категории.

Дополнительную информацию можно получить на сайте.