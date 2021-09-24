Спорт

Жители Псковской области принимают участие в «Кроссе нации - 2021»

В Псковской области проходит «Кросс нации - 2021», приуроченный к Всероссийскому дню бега. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Участники соревнований в Пскове стартовали в субботу, 25 сентября, от Власьевской башни. Трасса пролегает по набережной реки Великой. Запланировано три дистанции: 1 километр для участников 2012 года рождения и моложе, 4 километра для юношей и девушек 2002 года и моложе, а также мужчин и женщин 2001 года и моложе, профессиональные спортсмены пробегут 8 километров.

Параллельно забег проходит и в ряде муниципалитетов области.

Напомним, «Кросс нации» — самое массовое спортивное мероприятие на территории России. Основная цель забега — пропаганда здорового образа жизни и привлечение населения к занятиям физической культурой. В 2021 году мероприятие на территории Псковской области​ проводится в 16-й раз. ​