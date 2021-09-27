Спорт

В Пскове впервые пройдет фестиваль по джампингу

Первый фестиваль по джампингу Jumping fest состоится в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль представляют Федерация джампинг-фитнеса, региональный представитель студия «Viki Jump» при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи города Пскова при участии Jumping Fitness Studio (Псков).

В этом направлении в Пскове будут работать две аккредитованные студии Viki Jump и Jumping Fitness Studio. Кроме того, в фестивале могут принять участие все, кто любит джампинг и хочет поближе познакомиться с ним, заметили организаторы и добавили, что запись на участие уже скоро будет открыта.

Фестиваль пройдет в универсальном спортивном комплексе «Олимп» 31 октября с соблюдением всех норм и правил, действующих на момент проведения мероприятия. Информационную поддержку окажут Псковская Лента Новостей, Центр Деловой Информации и телеканал «Первый Псковский».

Партнеры фестиваля — аквапарк «Акваполис», спортивный клуб «Супер-Фитнес», ТРК «Акваполис», продюсерский центр «Королев продакшн».