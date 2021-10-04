Спорт

Псковская команда заняла второе место на всероссийском турнире по панкратиону

Команда Псковской области заняла второе место на всероссийском мастерском турнире по панкратиону, который прошел в минувшие выходные в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортклубе «Ханса».

Всего в соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из 9 регионов России. От Псковской области выступили 15 борцов из клуба «Ханса» и два представителя Идрицы. Они завоевали 9 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых награды. Среди 26 спортивных клубов псковский занял первое место.

«На этих соревнованиях конкуренция и уровень мастерства спортсменов были запредельными. Наши спортсмены показали отличный результат, уступив первое место команде Санкт-Петербурга, к слову представленной более 100 спортсменами. Нам удалось уверенно обойти сборную команду Москвы и сборные других регионов», - отметил президент Федерации панкратиона Псковской области Михаил Тетюхин.

Самым результативным спортсменом турнира стал пскович Иван Смирнов, который оказался лучшим среди юниоров в двух разделах - классическом и традиционном панкратионе, а также занял второе место среди взрослых.