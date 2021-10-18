Спорт

Псковский спортсмен стал призером турнира «Спецназу - память и слава» в Петербурге

Спортсмен из Псковской области стал призером VIII традиционного турнира по самбо «Спецназу - память и слава» в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ «Отечество-Псковская область» Олег Лаптев.

Фото: КСЕ «Отечество-Псковская область»

В соревнованиях приняли участие более 140 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Вологодской, Ярославской и Новгородской областей. Второе место в весовой категории до 58 кг занял воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество – Псковская область» Егор Амбросов. Тренируют юношу Б. А. Моисеев и И. В. Крощенко.

«Поздравляем и желаем новых спортивных достижений и побед», - добавили в клубе спортивных единоборств.