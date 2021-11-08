Спорт

Псковичи завоевали медали чемпионата и первенства СЗФО по рукопашному бою

Псковичи завоевали 9 медалей на чемпионата и первенстве СЗФО по рукопашному бою. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила президент ПРОО «Федерации рукопашного боя» Дина Дымова.

Фото здесь и далее: ПРОО «Федерации рукопашного боя»

Соревнования проходили с 5 по 7 ноября в Выборге. В них приняли участие почти 200 спортсменов из 7 регионов России, сходящих в СЗФО.

Сборная Псковской области завоевала 9 медалей. Бойцы завоевали 4 медали в чемпионате: десантник Кирилл Кутеляпов стал первым в двух категориях: 55 и 60 килограммов Отличились представители МВД по Псковской области Владислав Писцов и Александр Абрамов. «Владислав взял 1 место и, решением судей, приз "За лучшую технику" в весе 75 кг. Александр Абрамов в финале встретился с чемпионом мира и в упорном поединке стал вторым в весе 80 кг», - рассказала Дина Дымова.

Псковская юношеская сборная также завоевала призовые места: в своих возрастных и весовых категориях Илья Федоров занял второе место, бронзовые награды выиграли Даниил Батеев, Анатолий Семенов, Тимофей Котов и Глеб Чернов.

Все спортсмены – воспитанники псковской спортивной школы «Мастер», старший тренер – Владимир Евдокимов.

Поездка спортсменов состоялась при поддержке комитета по спорту Псковской области.

«Это историческая поездка для нашей федерации, которая 11 ноября отметит 3 года существования. Впервые за много лет в чемпионате России по РБ примет участие мужская сборная от нашего региона. Уже в этом декабре псковичи поборются за медали, выход на чемпионат мира и звание мастеров спорта по рукопашному бою. Кроме Кирилла Кутеляпова, Владислава Писцова и Александра Абрамова, которые отобрались в чемпионат страны по итогам этих соревнований, в псковскую сборную включен также Далер Исмаилов, завоевавший путевку на главные соревнования страны победой в ведомственном всероссийском турнире в весе 90 килограммов», - рассказала организатор поездки, президент псковской региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова.