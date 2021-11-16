Спорт

В Псковской области планируют открыть 10 современных шахматных клубов

В связи с созданием и открытием в Дедовичском районе первого современного шахматного клуба глава района Геннадий Афанасьев и президент областной Федерации шахмат Дмитрий Шахов подписали соглашение о сотрудничестве и поддержке развития шахмат в Дедовичском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Федерации шахмат.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

«Соглашение между администрацией Дедовичского района и региональной спортивной Федерацией предусматривает взаимодействие и координацию совместных действий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, популяризации шахмат среди различных групп населения, в том числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципалитете, организации досуговой деятельности, подготовки сборной муниципального образования по виду спорта «шахматы» для участия в межмуниципальных, областных, всероссийских и международных соревнованиях», - отметили в сообщении.

Развитие данного вида спорта и создание современных шахматных клубов в Псковской области осуществляется в соответствии с программой региональной Федерации шахмат «Подари детям шахматный клуб».

«Данный проект о развитии сети районных шахматных клубов, подготовленный профессиональной командой шахматных организаторов и поклонников шахматного искусства: Сергеем Арефьевым, Дмитрием Шаховым, Александром Шпаком и Еленой Горащенковой, стал победителем конкурса Фонда президентских грантов – «Точки роста — детям из сельской местности». Его реализацию в районах нашей области на первом этапе поддержали 11 глав муниципальных образований. Активно к реализации проекта подключился, созданный губернатором Михаилом Ведерниковым, Региональный центр шахматного образования и спорта, который совместно с Федерацией шахмат Псковской области осуществляет по этому направлению программу «Успех каждого ребенка», входящую в национальный проект «Образования»», - рассказали в пресс-службе.

Как отметил президент областной Федерации шахмат, на основе данное соглашения будут разработаны соглашения и для других муниципалитетов, в которых при поддержке глав районов и Фонда президентских грантов, планируется открыть еще 10 современных шахматных клубов.

Главная цель таких соглашений — скоординировать усилия местных властей и региональной спортивной федерации для дальнейшего развития шахмат и улучшения досуга населения, особенно среди подрастающего поколения, но уже на системной основе и на долговременный период, подчеркнул Дмитрий Шахов.