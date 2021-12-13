Спорт

Гандболисты из Пскова взяли приз на соревнованиях в Беларуси

Гандболисты из Пскова взяли приз на соревнованиях в Беларуси. Об этом администрация Пскова сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

Сборная команда города Пскова по гандболу заняла третье место в Открытом кубке «СДЮШОР № 2 города Новополоцка». Соревнования проходили в спортивном зале СУ «Хоккейный клуб «Химик» в Новополоцке (Республика Беларусь) 11 и 12 декабря.

В состязаниях приняли участие сборные команды Новополоцка, Витебска, Лепеля, Орши и Пскова. Победу одержали спортсмены Новополоцка, второе место заняла сборная города Витебска.

«Поздравляем наших ребят с призовым местом и желаем дальнейших успехов!» - добавили в администрации Пскова.