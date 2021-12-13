Спорт

Более 100 спортсменов приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике в Пскове

Более 100 спортсменов приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике, которые прошли в Пскове 4 и 5 декабря. Об этом администрация Пскова сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

Местом проведения чемпионата и первенства Пскова по легкой атлетике стал стадион «Машиностроитель».

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов. В программе соревнований были: бег на 60, 400, 800 и 1500 метров, бег с барьерами на 60 метров, а также прыжки в высоту.

«Особо отличились спортсмены Спортивной школы олимпийского резерва "Надежда". Ребята завоевали большое количество призовых мест. Поздравляем ребят с победой и желаем им дальнейших успехов», - добавили в администрации города.