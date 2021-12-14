Спорт

В Пскове разрешили допуск зрителей с QR-кодами на хоккейные матчи

Матчи Ночной хоккейной лиги (НХЛ), чемпионата Псковской области и юношеские турниры вновь разрешено проводить со зрителями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной федерации хоккея. Однако посетить мероприятия могут только зрители с QR-кодами с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

«Посещение турниров будет возможно при предъявлении на входе в Ледовый дворец действующего QR-кода», - подчеркнули в федерации хоккея.

Отметим, что в эти выходные в Ледовом дворце Пскова проходят матчи чемпионата области, турнира НХЛ и детских соревнований с участием команд из ряда регионов Северо-Запада России.