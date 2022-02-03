Спорт

Псковичи завоевали «серебро» и «бронзу» на соревнованиях по джиу-джитсу в Петербурге

Спортсмены из Псковской области завоевали «серебро» и «бронзу» в первенстве и чемпионате России по джиу-джитсу, которые прошли в городе Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по спорту.

Фото: комитет по спорту Псковской области

По итогам соревнований спортсмены Псковской области стали серебряными и бронзовыми призерами. Так, Ксения Лапина стала второй в первенстве России до 14 лет, а Владислав Сапрыкин стал третьим в первенстве России до 18 лет.

Тренируют спортсменов Федор Шумейко и Сергей Шумейко.

Ранее спортсменки из Псковской области стали призерами первенства России по джиу-джитсу, которое проходило в городе Конаково Тверской области.