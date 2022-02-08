Спорт

«Лыжня России» пройдет в Псковской области в новом формате

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» в новом формате пройдет в Псковской области 12 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации лыжных гонок.

Фото: Федор Голубенко

В каждом муниципалитете будут отдельные соревнования. Подать заявку на участие можно будет в любом районе области. Кроме того, в лыжном центре «Юность» Островского района также пройдут гонки по уже знакомым любителям этого спорта дистанциям, отметили в федерации.

Победителей в возрастных группах определят по лучшему времени прохождения дистанции. Их наградят медалями и грамотами муниципального образования или уполномоченного органа в области физической культуры и спорта.

Ознакомиться с положением соревнований можно здесь.