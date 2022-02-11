Спорт

Сборная России завоевала 12 медалей за первую неделю Олимпиады

Сборная России занимает восьмую строчку в медальном зачете после седьмого соревновательного дня на Олимпийских играх в Пекине. Сегодня, 11 февраля, «серебро» в копилку сборной принес лыжник Александр Большунов, занявший второе место по итогам гонки на 15 км с раздельным стартом классическим стилем, сообщает РИА Новости.

Всего в активе россиян 12 наград (две золотые, четыре серебряные, шесть бронзовых). В медальном зачете лидирует сборная Германии (шесть золотых и четыре серебряных медали). Второе место занимают норвежцы (6-3-5), третье - голландцы (5-4-1). По общему количеству медалей лидерство делят норвежцы и австрийцы - по 14, россияне - третьи.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине стартовали продлятся до 24 февраля. Спортсмены разыграют 108 комплектов наград в 15 дисциплинах семи видов спорта.