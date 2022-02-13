Спорт

МОК отменил награждение призеров командного турнира по фигурному катанию

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не проводить награждение призеров командного турнира фигуристов во время Олимпиады.

Фото: РИА Новости

7 февраля представители России выиграли командные соревнования, однако церемонию перенесли на неопределенный срок.

«В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам и национальным олимпийским комитетам нецелесообразно проводить церемонию награждения в командных соревнованиях по фигурному катанию во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине, поскольку в ней будет участвовать спортсмен, который имеет положительный результат образца допинг-пробы "А", хоть нарушение антидопинговых правил еще не установлено», — цитирует заявление Олимпийского комитета РИА Новости.

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Кроме того, в МОК сообщили, что, если россиянка попадет на пьедестал Олимпиады в одиночном катании, церемонию тоже отменят. Организация также обратилась к Международному союзу конькобежцев (ISU) с просьбой по соображениям справедливости допустить фигуристку, которая займет 25-е место по итогам короткой программы, до произвольного проката, если Валиева войдет в число 24 лучших спортсменок.

Напомним, 11 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин, но данные стокгольмская антидопинговая лаборатория передала только 8 февраля — на следующий день после триумфа россиян.

Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, но уже 9 февраля его сняли. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) попытались опротестовать это в CAS.