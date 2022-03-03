Спорт

Более 20 комплектов наград взяли островичи на турнире по спортивным танцам

Более 20 комплектов медалей взяли островские танцоры на межрегиональном турнире по спортивным танцам «Чудное мгновение», пишет газета «Островские вести».

Фото здесь и далее: творческий коллектив «Аэроданс»

Турнир традиционно состоялся в Пушкинских Горах. На соревнованиях выступили 116 пар из Псковской и Новгородской областей, а также Санкт-Петербурга.

Спортсмены клуба больного танца «Аэроданс» Островского дома детского творчества вышли на сцену 55 раз. Они взяли 4 комплекта золотых медалей, 9 комплектов серебряных, 8 комплектов бронзовых наград.

Абсолютными победителями в категории «молодежь» стали Арсений Дудин и Дарья Степанова. Серебро получили Иван Игнатенко и Мария Иванова.

Среди юниорских пар золотые медали у Михаила Неня и Софии Шальневой, «серебро» у Антона Андреева и Ксении Артюшонковой, «бронза» у Егора Алисова и Алены Кульмаметьевой, Федора Четвернина и Дарины Вернигоровой.

Среди детских пар «серебро» и «бронза» - у Марка Аколота и Анастасии Алексеевой, Александра Елисеева и Аделины Зубковой.

«Удачно выступили и начинающие спортсмены как в парном, так и в сольном исполнении. "Золото" у Дмитрия Бугорского и Алисы Воробьевой, Светланы Дурнаевой, Екатерины Николаевой, Полины Пигаль, Арины Крупновой, Александры Александровой», — оценила руководитель танцевального коллектива Наталья Секриеру.

В рамках турнира прошли соревнования среди ансамблей по артистическому шоу. «Аэроданс» представил вниманию судей и зрителей два номера разной стилистики в разных возрастных категориях, которые отметили высокими наградами победителя, кубками и благодарственным письмом руководителю.