Продолжается строительство многофункциональной спортивной площадки в селе Середка. Об этом сообщает администрация Псковского района в своей группе в социальной сети «Вконтакте».
Фото: администрация Псковского района
На объекте установлено ограждение, уложен футбольный газон, ведется укладка резинового покрытия и установка спортивных снарядов. Срок сдачи стадиона – октябрь текущего года.
Отметим, площадка возводится в рамках проекта «Газпром – детям». Объект находится под контролем администрации Псковского района.