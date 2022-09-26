Спорт

Продолжается строительство многофункциональной спортивной площадки в селе Середка

Продолжается строительство многофункциональной спортивной площадки в селе Середка. Об этом сообщает администрация Псковского района в своей группе в социальной сети «Вконтакте».

Фото: администрация Псковского района

На объекте установлено ограждение, уложен футбольный газон, ведется укладка резинового покрытия и установка спортивных снарядов. Срок сдачи стадиона – октябрь текущего года.

Отметим, площадка возводится в рамках проекта «Газпром – детям». Объект находится под контролем администрации Псковского района.