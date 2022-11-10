Спорт

Соревнования по спортивному ориентированию прошли в Пустошкинском районе

Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию «Алоль осенняя» прошли в Пустошкинском районе. В турнире приняли участие более 20 спортсменов псковской спортивной школы «Надежда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

По результатам соревнований среди мужчин в группе М18 первое место занял Владлен Сооц, второе место в группе М18 - Иван Трусов. В группе М16 третьим стал Иван Тихомиров.

Среди женщин в группе Ж10 первое место заняла Милана Коробкина. Второе и третье место в группе Ж18 заняли Виктория Комарова и Юлия Большакова.