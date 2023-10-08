Спорт

Около 150 спортсменов заявились для участия в турнире по боксу памяти Евгения Клевцова в Великих Луках

25-й региональный турнир по боксу памяти Заслуженного работника физической культуры и спорта Евгения Клевцова пройдет в Великих Луках с 12 по 15 октября. Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Стрелец», сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Александра Козловского

Около 150 спортсменов заявились для участия в главном спортивном соревновании осени в Великих Луках.

«В этом году в город на Ловати приедут команды из Белоруссии, Карелии, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской и Новгородской областей, а также из разных уголков Псковского региона», – рассказал глава города.

Он добавил, что 13 октября в 14:30 состоится автограф-сессия и пресс-конференция с участием почетных гостей турнира.