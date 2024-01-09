Спорт

Соревнования по самбо памяти Александра Матросова пройдут в Великих Луках

Всероссийские соревнования по самбо среди мужчин и женщин, посвященные подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, пройдут в Великих Луках 13-14 января. Об этом сообщает клуб единоборств «Отечество – Псковская область».

Как напомнили в правительстве Псковской области, в этом году исполнится 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. В 1943 году 19-летний Александр Матросов закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота у деревни Чернушки в Локнянском районе и тем самым спас своих товарищей.

На соревнованиях спортсмены области будут бороться за звание мастера спорта России.