Спорт

Легкоатлетка из Псковской области стала лучшей на «Рождественском кубке» в Москве

Спортсменка из Псковской области Наталья Спиридонова победила на соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин в рамках «Рождественского кубка» в Москве 9 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Наталья Спиридонова стала победительницей в прыжках в высоту с результатом 1 метр 90 сантиметров.

«Поздравляем спортсменку и её тренера Алексееву Екатерину Станиславовну и желаем дальнейших успехов», - добавили в центре спортивной подготовки.