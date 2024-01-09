Легкоатлетка из Псковской области стала лучшей на «Рождественском кубке» в Москве 

Спортсменка из Псковской области Наталья Спиридонова победила на соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин в рамках «Рождественского кубка» в Москве 9 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
Наталья Спиридонова стала победительницей в прыжках в высоту с результатом 1 метр 90 сантиметров.
«Поздравляем спортсменку и её тренера Алексееву Екатерину Станиславовну и желаем дальнейших успехов», - добавили в центре спортивной подготовки.