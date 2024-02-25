Спорт

Введение карты болельщика пересмотру не подлежит, заявил министр спорта

Система допуска на футбольные матчи по карте болельщика не является попыткой «убить» спорт, обратной дороги по данному указу не будет, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Карта болельщика действовала на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) в тестовом режиме с лета 2022 года, а с весны 2023 года данный документ стал обязательным при покупке билетов. Активные болельщики большинства клубов лиги объявили о бойкоте матчей, где действует карта болельщика, пишет РИА Новости.

«Я не считаю, что это имеет отношение к попытке убить футбол. Это указ президента, обратной дороги не будет. Решение направлено на обеспечение безопасности и культуры», - сказал Матыцин журналистам.

Система идентификации болельщиков на спортивных соревнованиях призвана обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. Ранее она применялась на футбольном Кубке конфедераций 2017 года, чемпионате мира по футболу - 2018, а также на российских матчах чемпионата Европы по футболу в 2021 году. Закон о введении карт болельщиков вступил в силу 1 июня 2022 года.