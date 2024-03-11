Школьники в Псковском районе соревновались в настольном теннисе и шахматах

Соревнования по настольному теннису и шахматам среди обучающихся Псковского района состоялись в Моглинской средней общеобразовательной школе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.
Фото здесь и далее: администрация Псковского района
В соревнованиях приняли участие восемь образовательных учреждений Псковского района. К участию в соревнованиях по настольному теннису допускались команды из трех человек (две юноши и одна девушка 2009-2011 г.р.). В соревнованиях по шахматам - четверо обучающихся (2010 г.р. и моложе).
Итоги соревнований по настольному теннису:
Итоги соревнований по шахматам: