Спорт

Школьники в Псковском районе соревновались в настольном теннисе и шахматах

Соревнования по настольному теннису и шахматам среди обучающихся Псковского района состоялись в Моглинской средней общеобразовательной школе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

В соревнованиях приняли участие восемь образовательных учреждений Псковского района. К участию в соревнованиях по настольному теннису допускались команды из трех человек (две юноши и одна девушка 2009-2011 г.р.). В соревнованиях по шахматам - четверо обучающихся (2010 г.р. и моложе).

Итоги соревнований по настольному теннису:

первое место - Моглинская школа;

второе место - Писковская школа;

третье место - Москвинская школа.

Итоги соревнований по шахматам: