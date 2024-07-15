Спорт

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Русь» стартовали в Себежском районе

Открытие всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Русь» состоялось в Себежском районе сегодня, 19 июля, в 13:00. Соревнования будут проходить до 21 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы соревнований.

Планируются соревнования по кросс-спринту, кросс-классике и кросс-лонгу.

«Соревнования проходят в рамках ежегодного фестиваля спортивного ориентирования "Алоль", в этом году он проходит с 11 по 21 июля. И традиционно "Русь" в них включилась. До наших соревнований еще проходят соревнования "Иван Купала" и соревнования "Рельеф и гидрография". Фестиваль проходит еще со времен проведения чемпионата Псковской области в 1965 году», - сообщил организатор Алексей Никитин.

Фото: сайт централизованной библиотечной системы Пскова

К участию во всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Русь» допускаются сильнейшие спортсмены России, прошедшие тщательный отбор на предварительных этапах. Фестиваль проводится ежегодно, в следующем году он отметит 50-летие.