Спорт

Глава псковской федерации пилонного спорта назвала критерии оценки выступлений

Пилонный спорт судится, как и любой другой спорт, рассказала президент Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики Псковской области Леся Мамедова в программе «Железные люди» в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Есть определенные требования к элементам, к чистоте исполнения этих элементов. Есть требования к танцевальности, к артистизму, как и в художественной гимнастике, и в фигурном катании. Наверное, я бы провела параллель с ними. Есть четкие требования к купальникам. Если в художественной гимнастике купальники довольно открытые, то у нас за это очень жесткие штрафы, вплоть до дисквалификации, потому что идет десексуализация этого вида спорта», - рассказала Леся Мамедова.

Единственное значимое отличие между гимнастикой и пилонным спортом заключается в том, что в пилоне больше художественного наполнения. «Пилонный спорт - это завершенный танец», - дополнила президент спортивной федерации.