Стали известны итоги чемпионата Псковской области по баскетболу 3х3

Стали известны итоги регионального чемпионата Псковской области по баскетболу 3х3. Соревнования прошли на базе стадиона «Машиностроитель» в Пскове 10 августа.
Фото: комитет по спорту Псковской области / Telegram
По итогам соревнований среди женщин «золото» завоевали псковские баскетболистки, «серебро» — жительницы Локнянского округа, «бронзу» получил Дновский район.
Среди мужчин псковичи также заняли первое место, второе — представители Новоржевского округа, а невельские спортсмены получили третье место.
Команды-победители награждены кубками, игроки — медалями и грамотами комитета по спорту Псковской области.