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Спорт

Стали известны итоги чемпионата Псковской области по баскетболу 3х3

12.08.2024 16:55|ПсковКомментариев: 0

Стали известны итоги регионального чемпионата Псковской области по баскетболу 3х3. Соревнования прошли на базе стадиона «Машиностроитель» в Пскове 10 августа.

Фото: комитет по спорту Псковской области / Telegram

По итогам соревнований среди женщин «золото» завоевали псковские баскетболистки, «серебро» — жительницы Локнянского округа, «бронзу» получил Дновский район.

Среди мужчин псковичи также заняли первое место, второе — представители Новоржевского округа, а невельские спортсмены получили третье место. 

Команды-победители награждены кубками, игроки — медалями и грамотами комитета по спорту Псковской области.

Теги: #баскетбол
Источник: Псковская Лента Новостей
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