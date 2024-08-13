Спорт

Фирменный бафф разыграют среди участников субботнего забега по псковской набережной

114-й старт проекта «5 вёрст» состоится на набережной реки Великой в Пскове 17 августа. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к забегу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении «5 вёрст».

Фото здесь и далее: «5 вёрст»

Каждое субботнее утро на набережной реки Великой собираются любители активного образа жизни, чтобы пройти или пробежать 5 км любым комфортным темпом в хорошей компании.

«Собираемся в 8:40, чтобы весело потанцевать на разминке. Не забывайте взять с собой хорошее настроение и спортивную форму. Приносите многоразовые кружечки, чай и печеньки!» — отметили организаторы.

Также 17 августа один из участников «5 вёрст» получит фирменный бафф.

Желающие продолжить спортивный выходной могут присоединиться к пробегу в честь Дня физкультурника в деревне Дуброво Псковского района. Участникам предстоит преодолеть дистанции 1,5 и 10 километров.



«5 вёрст» – это не спортивное мероприятие, участники не соревнуются друг с другом. Цель движения - создание дружеского сообщества людей, увлеченных общими интересами, и привлечение внимания к здоровому образу жизни. Всего в России на данный момент действует уже 137 локаций, где каждое субботнее утро проводятся бесплатные старты на 5 километров. Более шести тысяч человек принимают участие в стартах еженедельно. А число уникальных участников, которые хоть раз приходили на «5 вёрст», уже более 50 тысяч.

Чтобы принять участие в стартах «5 вёрст», необходимо всего один раз зарегистрироваться на сайте, сохранить полученный QR-код и прийти с ним в субботу на место старта. С помощью QR-кода можно отслеживать свои результаты и участвовать в любых стартах проекта — дополнительно регистрироваться не нужно.

17 августа место встречи: Профсоюзная, 16. Подробную информацию о месте сбора и трассе можно найти на сайте.

Добавим, также стартовала регистрация на забег Truvor Ultra Trail, который пройдет 7 сентября в Мальской долине в Печорском округе.