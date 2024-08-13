Спорт

Открытый Кубок по армрестлингу пройдет на Золотой набережной в Пскове

Открытый Кубок по армрестлингу, посвященный памяти святого князя Александра Невского, пройдет на Золотой набережной в Пскове в субботу, 17 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель Федерации армрестлинга Псковской области Сергей Семенов.

Фото из архива ПЛН

Организаторы ожидают спортсменов из Пскова, Великого Новгорода, Сланцев, Великих Лук, также приедут представители других районов Псковской области.

Участники будут делиться на категории по полу, возрасту и весу: юниоры (14 лет — 21 год) — до 70 килограммов, 71-80 килограммов, свыше 80 килограммов; мужчины (старше 21 года) — до 75 килограммов, 76-84 килограмма, 85-95 килограммов, свыше 95 килограммов. Девушки выступают в абсолютной категории. В этом году их будет всего четыре.

Самых сильных спортсменов наградят уникальными медалями.

«Специально для нас разработали дизайн, его элементы мы стараемся менять регулярно. Делаются большие тяжелые медали, которые окрашивают в три стандартных цвета — золото, серебро и бронза. Ради них к нам едут, потому что это эксклюзивный продукт, уже даже брендовый», — отметил Сергей Семенов.

Соревнования начнутся в 12:30. В случае плохой погоды участники будут состязаться там же под навесом.