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«Что такое воркаут»: Виталий Дидыч рассказал о направлениях популярного у псковичей вида спорта

Шесть направлений представлены в воркауте. Подробнее о них рассказал лидер движения «Стрит-воркаут Псков» Виталий Дидыч в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Железные люди».

«Начать стоит с вопроса: "Что такое воркаут?". Зачастую люди думают, что это только выполнение элементов, хотя на самом деле он состоит из шести основных направлений», - рассказал Виталий Дидыч.

По словам спортсмена, в первую очередь в воркаут входит так называемый «стрит», который схож со спортивной гимнастикой и является технической составляющей.

«Например, в гимнастике это называется "большие обороты", а у нас "солнышко" или "луна". В самом "стрите" несколько сотен элементов, который можно квалифицировать и градировать по уровням сложности», - поделился Виталий Дидыч.

Следующим направлением является «джимбарр», в него входят элементы, связанные с гибкостью. Данное направление пришло к нам из Колумбии.

«В этом направлении элементов уже несколько тысяч. Даже смена хвата уже является новым элементом, именно поэтому их так много. Жизни не хватит, чтобы все это выучить», - поделился Виталий Дидыч.

Затем появляется «гетто воркаут». Сам Виталий Дидыч, говоря об этом направлении, вспоминает Ганнибала Кинга - американского атлета и турникмена, который в свое время занимался на уличных снарядах.

«Занимался на всем, что попало под руки. В этом и есть смысл, с которым ассоциируют воркаут, что тебе для этого ничего не нужно. Сам по себе он подразумевает более сложные, силовые упражнения. Такие как выход на две, горизонтальные удержания и висы», - уточнил Виталий Дидыч.

Более молодым направлением является «фристайл бар», который подразумевает под собой смешивание всех остальных стилей и использование их в произвольном порядке даже с добавлением акробатических элементов. Зачастую выступления ограничиваются определенным временем, за которое спортсмен должен показать всю свою универсальность.

Стоит рассказать и о существовании отдельной федерации такого направления как «стритлифтинг», включающего в себя два движения: подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях. Оба упражнения выполняются атлетом с дополнительным отягощением.

Заключительным направлением, о котором рассказал Виталий Дидыч, является «калистеника».

«Данное направление больше придерживаются в Европе. У них это называется "статика", а у нас это ОФП и СФП. То есть базовая и специальная подготовка, подводящая тебя к изучению элементов», - заключил Виталий Дидыч.