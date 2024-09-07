Спорт

Спортсмены из России заработали 64 медали на Паралимпиаде-2024

Российские спортсмены завершили выступления на летних Паралимпийских играх-2024 в Париже.

Последним из россиян вышел на старт легкоатлет Денис Гаврилов – в марафоне с участием спортсменов с нарушением зрения он финишировал четвертым.

В общей сложности спортсмены из России заработали 64 медали - 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали, пишет «Интерфакс».

В Играх приняли участие 88 россиян. Напомним, на Паралимпиаде, как и на завершившейся недавно Олимпиаде, россияне выступали в нейтральном статусе, с запретом использовать национальный флаг и без исполнения национального гимна при подъеме на высшую ступень пьедестала почета. Большое число спортсменов отказались принимать участие в соревнованиях на подобных условиях. В итоге, с Олимпиады в Париже россияне привезли единственную медаль серебряного достоинства, завоеванную теннисистками-парницами Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер.