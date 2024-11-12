Спорт

Юрий Сорокин передал два теннисных стола пушкиногорской школе

Руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин передал два теннисных стола директору Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина Олегу Степанову. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«Ученики школы активно занимаются настольным теннисом, здесь существует собственная секция. Однако инвентаря было недостаточно. Теперь эта проблема решена. Уверен: тренировочный процесс в школе будет проходить на более высоком уровне. Желаем ученикам успехов в учебе и в спорте и, конечно, крепкого здоровья!» – сказал Юрий Сорокин.

Ранее с просьбой предоставить теннисные столы в адрес Юрия Сорокина обратилось руководство учреждения.