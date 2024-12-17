Спорт

Формы финансирования спортивных сооружений расширили в Псковской области

Проект закона о внесении изменений в закон Псковской области «О физической культуре и спорте в Псковской области» приняли на 40-ой очередной сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект закона направлен на приведение регионального закона от 30 декабря 2009 №941-ОЗ «О физической культуре и спорте в Псковской области» в соответствии с федеральным законодательством.

С 1 сентября 2025 на основании федерального закона уточняются отдельные формулировки, касающиеся форм финансовой поддержки спортивных клубов и центров раннего физического развития детей, например, помимо финансирования строительства, реконструкции и ремонта объектов спорта, субъектам Российской Федерации предоставлено право профинансировать создание и содержание иных спортивных сооружений.

Проект поддержали 20 депутатов, не голосовали 6.