Туризм

Новый квест для школьников «Дружина Александра Невского» разработала компания «Славянский тур»

23 июля - памятная дата в военной истории России, в этот день в 1240 году русские воины под командованием князя Александра Ярославовича одержали победу над шведами в Невской битве. За проявленное в битве полководческое искусство и мужество князь был прозван Невским. В 2021 году будет отмечаться юбилейная дата - 800-летие со дня рождения национального героя Россия, святого благоверного князя Александра Невского.

С целью популяризации героического прошлого, патриотического воспитания молодого поколения и к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского,туроператором «Славянский тур» был создан тур «По следам Александра Невского», который стал победителем на региональном конкурсе по отбору лучшего туристского продукта.

А к новому учебному году 2019-2020 для школьников создан новый экскурсионно-образовательный квест «Дружина Александра Невского».

Участникам квеста предстоит пройти посвящение в дружинники князя и полководца Александра Невского, в процессе которого дети узнают о знаменитых сражениях, средневековом военном деле, и поймут, благодаря каким заслугам великий князь Александр считается одной из ключевых фигур в русской истории.

Александр Невский - великий человек и полководец, его жизнь и деятельность - важная страница не только истории Псковского края, но и государства Российского. В контексте истории Пскова личность Александра Невского несет в себе особый героический ореол. Полководческий гений Александра Невского проявился на западе русских земель в борьбе против общих врагов Пскова и Новгорода – Тевтонского и Левонского орденов.

С именем князя Александра связывают грамоту, упорядочившую псковское законодательство на основе норм «Русской Правды». От неё протянулась прямая нить к «Псковской судной грамоте».

Квест будет реализовываться в рамках регионального экскурсионно-образовательного проекта «Псковские уроки», входящего в федеральную программу «Живые уроки».

Как стать участником квеста, можно узнать потел. +7 911 357 35 35 (по будням с 10.00 до 19.00)

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Турфирма «Славянский Тур»

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