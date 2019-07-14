Туризм

Туристскими фирмами Псковской области в 2018 году обслужено 31,4 тысячи человек

В 2018 году в Псковской области работали 55 туристских фирм. Из них 22 совмещали туроператорскую и турагентскую деятельность, 31 турфирма осуществляла турагентскую деятельность, 2 организации занимались туроператорской деятельностью, сообщили Псковской Ленте Новостей в ТОГС по Псковской области.

Туристскими фирмами Псковской области в 2018 году обслужено 31,4 тысячи человек, из них доля российских граждан составила 97,4 процента.

По представленным сведениям в зарубежные страны в 2018 году по туристским путевкам выехало 14,7 тысячи российских граждан. Наибольшей популярностью пользовался отдых в Эстонии (24,6% от общего количества туристов, купивших зарубежные туры), Турции (21,7%), Латвии (9,4%), Швеции (9,2%), Тунисе (7,7%) и Греции (4,3%).

В путешествие по России туристскими фирмами области было отправлено 15,9 тысячи человек - граждан России, более половины из которых (65,1%) посетили места отдыха в Псковской области. Также пользовались спросом среди туристов поездки в Краснодарский край (14,5% общей численности туристов, отдохнувших в России), г. Санкт-Петербург (10,8%), Новгородскую область (3,9%) и Республику Крым (3,6%).

Туристские организации Псковской области приняли на своей территории 829 иностранных граждан. Наибольшей популярностью Псковская область пользовалась у граждан Латвии (34,7% общего количества иностранных туристов, посетивших Псковскую область), Германии (22,0%) и Эстонии (15,3%).