Туризм

Побывать дружинником князя и перенестись в «героический июль 44-го»: два новых образовательных квеста разработаны для псковских школьников

Компания «Славянский тур» для нового учебного года подготовила два новых образовательных квеста для школьников.

Авторы квестов от компании «Славянский тур»: «Нынешнее поколение детей перенасыщено информацией и достаточно напряженной школьной программой, поэтому мы стараемся максимально совместить отдых для детей и образовательную программу. Формат классической экскурсии уже не интересен школьникам, особенно для учащихся начальной школы. Поэтому формат квеста позволяет подавать образовательную информацию в игровой форме».

Экскурсионно-образовательный квест «Дружина Александра Невского» рекомендован для школьников 2-5 классов. Участникам квеста предстоит пройти посвящение в дружинники князя и полководца Александра Невского, в процессе которого дети узнают о знаменитых сражениях, средневековом военном деле, и поймут, благодаря каким заслугам великий князь Александр считается одной из ключевых фигур в русской истории.

В рамках квеста дети играют в древнерусскую игру, составляют пазл, изучают оружие, моделируют тактику войск во время Ледового побоища. В течении всего квеста за выполненные задания дети получают цифры: впоследствии они оказываются датами знаменитых сражений князя Александра Невского и являются кодом для вскрытия замка на сундуке, в котором хранится секрет силы и успеха полководца.

Военно-исторический квест «Героический июль 1944» рекомендован для школьников 5-9 классов. Квест проходит по основным достопримечательностям и центральным улицам Пскова. Школьники в интерактивной форме узнают об оккупации Пскова и его освобождении в 1944 году. Основу квеста составляют только проверенные факты, воспоминания очевидцев событий, подлинные предметы военного времени, редкие фотографии показываемого периода. В рамках квеста дети научатся разбирать винтовку, с помощью бинокля находить объекты и узнают все об униформе солдат тех времен.

Добавим, что квесты реализуются в рамках регионального экскурсионно-образовательного проекта «Псковские уроки», входящего в федеральную программу «Живые уроки».

Записаться на квесты можно телефону 79-30-97 либо по электронной почте priempskov@yandex.ru.

6+