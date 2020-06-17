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Туризм

Названа одна из самых больших проблем региональной туротрасли

25.06.2020 13:04|ПсковКомментариев: 0

Одной из самых больших проблем региональной туристической отрасли является то, что на текущий момент туроператоры не понимают, когда смогут встречать туристические группы. Об этом сегодня, 25 июня, на пресс-брифинге ПЛН директор туристической компании «Славянский тур» Изабелла Коваль.

«На первом этапе снятия ограничительных мер мы можем принимать группы до 5 человек, на втором этапе - до 10 человек, а на третьем - до 15. Мы даже не представляем, когда дойдем до этого третьего этапа», - сказала Изабелла Коваль.

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова отметила, что туристы в регионе все равно есть. «Туристы все "дикие", они приезжают и их обслуживает непонятно кто. Снимают квартиры, где не соблюдаются эпидемиологические требования, едят в ларьках. От этого понижается общий уровень услуги. Сейчас мы совсем не контролируем турпоток», - заявила она.

«Мы понимаем, что меры Роспотребнадзора необходимы, но они должны быть сбалансированными. Майские праздники показали, что слишком сжатые меры только увеличили количество заболевших. Плюс это стало подспорьем для развития теневого бизнеса. Мы очень ждем новых указов нашего губернатора, основанных на рекомендациях Роспотребнадзора, которые позволят нам выходить на работу», - заключила Гелена Самохвалова.

Теги: #туризм #путешествие #путешествия
Источник: Псковская Лента Новостей
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