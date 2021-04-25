Туризм

Автобусное направление Петербург - Псков вошло в топ-10 самых популярных на майские праздники

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил рейтинг самых популярных автобусных направлений на майские праздники — с 1 по 10 мая. Семь из десяти направлений, вошедших в рейтинг внутренних направлений, вписываются в бюджет поездки до 1 000 рублей в одну сторону.

По данным сервиса, больше всего поездок запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом, средний чек по направлению составляет около 1,2 тыс. рублей в одну сторону. На втором месте по спросу находится направление Санкт-Петербург — Смоленск, средний чек здесь также на уровне 1,2 тыс. рублей. Замыкает тройку направление Москва — Ростов-на-Дону со средним чеком 1 066 рублей.

Также в топ-10 на майские праздники в 2021 году вошли автобусные направления Москва — Воронеж, Санкт-Петербург — Новгород Великий, Москва — Переславль-Залесский, Москва — Скопин, Санкт-Петербург — Псков, Москва — Рязань и Москва — Киржач.