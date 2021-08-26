Туризм

Профсоюзные базы и санатории Псковской области примут участие в выставке «Отдых-2021»

Профсоюзные санатории и базы отдыха Псковской области примут участие в международной выставке «Отдых», которая пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 7 по 9 сентября. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Уже 27 лет выставка «Отдых» неизменно проходит каждый год при любых обстоятельствах. В зависимости от тенденций отрасли в выставке принимают участие лидеры рынка из разных областей: туроператоры, авиакомпании, международные системы онлайн-бронирований, мировые сети отелей, национальные офисы и принимающие компании из стран со всех континентов мира. Отдельное место среди участников занимают региональные администрации, представляющие российский туристический потенциал.

В этом году профсоюзные учреждения представят свои услуги на объединенном стенде Псковской области. Организация такой выставочной площадки стала возможной благодаря социальному партнерству с комитетом по туризму.

«Это первый для нас опыт совместной организации выставочного стенда на крупной международной выставке. Именно благодаря партнерским связям и взаимодействию мы сможем показать наши объекты отдыха и оздоровления и представить гостям возможности отдыха на псковской земле наиболее ярко и привлекательно», – отметил председатель облсовпрофа Игорь Иванов.