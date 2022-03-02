Туризм

ФАС выдала туроператорам предостережения из-за заявлений о росте цен на летний отдых в РФ

ФАС выдала туроператорам предостережения в связи с публичными заявлениями о росте цен на летний отдых в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Ведомство выдало должностным лицам туроператоров «Мультитур» и «Дельфин», а также группы компаний Atelika Hotel Group предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут нарушить закон о защите конкуренции. Публичные заявления должностных лиц о прогнозируемом повышении цен могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, которые предоставляют туристические услуги, как руководство к действию. В результате это может привести к необоснованному росту цен и ажиотажному спросу на такие услуги», – говорится в сообщении.

Зачастую изменение цен на летний отдых связано с сезонным повышением спроса, отметили в ФАС. «Дополнительных объективных оснований для резкого повышения цен в связи с возникновением новых расходов на туристические поездки по России к наступлению летнего сезона может не появиться. Поэтому ведомство обращает внимание всех участников рынка на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования. Недопустимо искусственно создавать ажиотажный спрос с целью необоснованного повышения цен», – подчеркнули в антимонопольном ведомстве.

ФАС России предупредило об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства.

«При обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными туроператорами ФАС России незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики», – добавили в ведомстве.