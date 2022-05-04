Туризм

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлили до 13 мая, сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Временно ограничены полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Российским авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в обновленный перечень субсидируемых в 2022 году маршрутов региональных перевозок вошли пять авиамаршрутов из Пскова.