Туризм

Роскошь путешествий: Какие направления подорожают и куда планируют ехать псковичи

Стоимость заграничных туров в зимний период вырастет чуть ли не на треть по сравнению с прошлым годом. О намерении поднять цены уже в октябре-ноябре заявили крупные туроператоры. А это значит, что псковским любителям путешествий придется либо отказаться от привычных для этого периода маршрутов, либо приготовиться потратить на отдых более значительные суммы.

О причинах подорожания, неактуальности раннего бронирования, а также о том, чем можно заменить популярные направления, Псковской Ленте Новостей рассказали представители псковской туриндустрии.

«Безумно дорого»

«Это не туроператоры, а жизнь повышает цены, - замечает руководитель турфирмы «Глобал Тревел Псков» Александр Ефимов. - Если дорожает бензин, то автоматически дорожают продукты, траспортные услуги и т.д. Если в стране инфляция, все будет дорожать».

Стоимость размещения в отелях тоже растет. Хотя, по словам эксперта, в отдельных случаях цены еще и «накручивают». «Из-за большого наплыва туристов некоторые курорты дополнительно поднимают цену, то есть пользуются ситуацией»,- сказал он.

Председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова признается, что прошлогодние и нынешние цены на «дорогие» зарубежные направления она не сравнивала, потому что «с уровнем псковских зарплат вероятность отдыха на Мальдивах практически равна нулю». «Наверное люди, которые планируют эти направления, в меньшей степени зависимы от уровня инфляции, поэтому выбирают их согласно тем критериям и требованиям, которые для них являются определяющими при выборе направлений отдыха», - замечает она.

Что касается более массовых направлений, таких, как Турция и Египет, то, по словам Светланы Барановой, они «как были безумно дорогими этим летом, так эта тенденция и сохраняется».

По словам президента АСТУР Гелены Самохваловой, стоимость поездки в Турцию по сравнению со «спокойными» временами выросла практически на 50%.

«Это обусловлено объективными обстоятельствами: из-за санкций, ограничений наши чартеры туда не летают. Летают только иностранные авиакомпании. Соответственно, цены на эти билеты выросли. А чуть ли не 50% любого турпакета — это транспортная составляющая», - поясняет она.

Вторая причина в том, что «много стран закрыто для нас», а отсутствие конкуренции способствует повышению цен. «Почему тем же египтянам не завысить цены, если они остались одни из немногих?», - говорит она.

«Каждый сезон туры дорожают. Это видно»,- подтверждает слова коллег директор турфирмы «Отдых круглый год» Татьяна Калинина. По ее словам, в этом году удорожание будет из-за того, что для обслуживания популярных пляжных направлений недостаточно авиарейсов. «Если мы берем Азию, то прямые рейсы из России есть только в Таиланд и на Шри-Ланку. В основном, из Москвы. Из Питера всего один раз в неделю. Представляете, насколько это мало?»,- отмечает директор турфирмы.

Причина сокращения авиарейсов в том, что допуск к международным авиаперелетам есть только у нескольких российских перевозчиков. В 2022 году лизингодатели перестали поставлять в Россию гражданские самолеты и комплектующие к ним и потребовали вернуть самолеты в лизинге. «Взятые в лизинг самолеты могут быть арестованы. Таиланд тоже подчиняется международным конвенциям. Поэтому количество самолетов, которые могут летать, в разы меньше и существенно выше цена за авиаперелет»,- объясняет Татьяна Калинина.

У того же «Аэрофлота» перелет в Таиланд и обратно стоит больше 80 тысяч рублей. Раньше за эти деньги на азиатский курорт могла слетать семья из трех человек. «Из-за того, что стали дороже авиабилеты, происходит удорожание туров. Меньше летают, больше затрат, другие коридоры полетов — очень много нюансов», - говорит Татьяна Калинина.

Рейсов в Египет больше. Но, по словам руководителя турфирмы, «все равно не хватает на то количество людей, которые раньше летали». «Направлений для отдыха в целом стало меньше. Во многие страны, например, Вьетнам и Китай, нет прямых рейсов. Рейс с пересадками — это опять же удорожание. Плюс больше времени нужно потратить на дорогу», - добавляет она.

И, конечно, причина роста цен на туры - инфляция. Во всех абсолютно странах она чувствуется: и в Азии, и особенно в Европе.

Вопреки расхожему мнению, Европа для россиян не закрыта. Отказались от российских туристов только прибалтийские страны, а также Финляндия, Чехия, Польша. Но по-прежнему принимают нас Испания, Италия, Греция, Франция. «Лететь туда можно, но с пересадками - через Стамбул, Белград, Ереван. И стоимость билетов за счет этого существенно выше», - говорит Татьяна Калинина.

В основном, россияне летают в Европу к родным или по делам бизнеса. «На отдых туда практически никто не летает. У многих нет виз. Получить их достаточно сложно: надо ехать в консульства в Санкт- Петербурге, сдавать большой пакет документов. Кроме того, всегда есть риск визу не получить и потерять большую сумму денег. Кроме того, в связи с ростом курса евро отдых там получается в разы дороже. Мои туристы, прилетевшие из Греции, рассказали, что цены там выросли. Греческий салат в кафе, где они обычно питались, подорожал с 5 до 12 евро».

«Горящие туры» угасают

С ростом цен в прошлое уходят такие понятия, как «горящий тур». «Мне кажется, на сегодняшний день нет ни раннего бронирования, ни «горящих» путевок. Немножечко «подгорала» этим летом Турция, видимо, в связи с перебором перевозки по турецкому направлению. И иногда цены на вылеты, например, в середине недели были более приятными, чем в начале недели. Но в связи с отсутствием возможностей для массовых выездов за границу, «горящие» путевки теперь - очень редкое явление»,- обращает внимание Светлана Баранова.

«Горящие туры появляются, когда много билетов в продаже», - поясняет Татьяна Калинина. Поэтому сейчас дешево и хорошо отдохнуть не получится, но все же можно выбрать время, когда цены на перелет не будут очень высокими. Так для пляжных направлений хорош период с конца ноября по начало-середину декабря. «Конечно, это не цены 2014 или 2018-19 годов. Но отпуска все отгуляли, и минимальный спрос способствует снижению цены. Поэтому, те, у кого есть возможность, летят в теплые страны именно в это время».

Также уходит в прошлое и такое понятие, как ранее бронирование туров. «Клиенты не очень готовы к раннему бронированию, потому что сейчас у нас ситуация, которую сложно далеко вперед прогнозировать»,- сообщает председатель регионального союза туриндустрии.

Турфирма «Глобал Трэвел Псков» пока предлагает клиентам услуги раннего бронирования. Но это бронирование — уже не то, что раньше.

«Если раньше были скидки какие-то, большие или небольшие, то такого сейчас нет. Раннее бронирование не дает никаких преимуществ в денежном эквиваленте. Только гарантию, что вы не останетесь у разбитого корыта, когда в начале декабря начнете искать отдых на январские праздники», - отмечает Александр Ефимов.

Однако Татьяна Калинина замечает, что хорошие предложения по раннему бронированию все же есть: «Есть акции хорошие, с минимальными предоплатами. Зато ты можешь выбрать минимальную стоимость авиабилета. Если это регулярный рейс, то там, как правило, чем раньше покупаешь, тем выгоднее цена. Билеты становятся дороже ближе к вылету. Если чартер — то тоже можно заранее приобрести билет по выгодной цене. У туроператора еще много билетов, он не может сильно играть со спросом и тоже выставляет достаточно адекватные цены».

Также, по ее словам, заранее бронируют туры те туристы, которые хотят размещаться в хороших отелях. «В прошлом году в Таиланде не хватало мест, за месяц до вылета не могли найти нормальный отель»,- вспоминает она.

Выбор в пользу России

Куда же псковичи могут отправиться осенью и зимой? Как и прежде, самым популярным зарубежным направлением является Турция. «Турция уже стала круглогодичным курортом. Отели, будем надеяться, будут работать долго», - говорит Светлана Баранова.

«Как была Турция на первом месте, так и остается», - говорит о предпочтениях клиентов своей турфирмы Александр Ефимов. Также, по его словам, доступнее по цене стали Арабские Эмираты. «Цены на туры в эту страну стали ниже по сравнению с тем диапазоном цен, который был 5-10 лет назад. Арабские Эмираты стали по цене Египта. Цены на туры в Египет выросли, а в ОАЭ — снизились»,- поясняет он.

Из массовых направлений зимой востребован и Таиланд. «Я сам зимой уже 14 лет подряд летаю в Таиланд. Море +28 градусов, на улице +33. И самое интересное, что инфляции там практически нет. Тук-тук (проезд на общественном транспорте) как стоил 10 бат,так и стоит», - говорит он.

Также туроператоры прогнозируют интерес псковичей к Белоруссии. «Белоруссия, во-первых, недалеко от Пскова, во вторых, ценник не такой высокий. И есть что посмотреть», - говорит Александр Ефимов.

Но в основном, псковские туристы выбирают российские направления.

«Такого соотношения Россия-заграница в пользу нашей страны не было никогда», - уверена Светлана Баранова.

По ее словам, очень большой процент туристов остается отдыхать на российских курортах. «Понятно, что кому-то запрещен выезд за границу, другие сами опасаются, кого-то останавливает возросший курс доллара. Но многие туристы едут по России», - говорит она.

Одно из популярных у псковичей направлений — Сочи. «Если лето — то это море, если зима - то просто комфортный отдых», -объясняет Александр Ефимов.

По словам Гелены Самохваловой, на зиму выгоднее бронировать размещение в Красной Поляне. «Мы отмечаем большой спрос на размещение в апартаментах. Увеличилось их количество по сравнению с прошлым годом, и они дешевле, чем отели. Также там появились новые апарт-отели, мини-отели, которые пока не завышают стоимость».

По словам Татьяны Калининой, стоимость билетов из Пскова в Сочи однозначно снизится в ноябре-декабре: «Осенью отдых там - это возможность перезагрузиться. Раньше для этого в Прибалтику ездили. Есть что посмотреть, на Красной поляне пожить. Также в это время года прекрасен Дагестан. Зимой очень хорош Байкал. Я думаю, именно экскурсионные направления будут пользоваться спросом у псковичей».

Светлана Баранова также прогнозирует в осенне-зимний сезон популярность бюджетных экскурсионных туров: в Санкт-Петербург, Карелию, Беларусь - в этом году хорошо набираются группы на такие «коротенькие путешествия».

Гелена Самохвалова тоже замечает, что внутренний туризм набирает обороты. «Очень многие регионы правильно себя ведут — популяризируют свои направления. Цель таких мероприятий — разрушить стереотип, что отдых - это только пляж и море. Кроме того, наша страна настолько большая и богатая, что она мажет предложить другие направления и в разное время года».

По ее словам, в этом году уделяется большое внимание к Дагестану. «Туризм Дагестана оживает. Очень много вложено федеральных денег, в кратчайшие сроки строятся новые места размещения. На следующий купальный сезон там будете еще больше предложений. А климат Дагестана уникальный, море каспийское — прекрасное, не говоря уже об истории и культуре. Альтернатива есть и у нас. В нашей стране тоже можно найти возможность отдохнуть с большим удовольствием и пользой для здоровья», - добавила она.

Несомненно пользуются спросом и направления, которые обеспечиваются полетами авиакомпании «Азимут». «Мы уже привыкли и к отдыху в Калининградской области, и в Минеральных Водах. Главное, чтобы авиакомпания рейсы свои не снимала. А то как ошпаренные, носимся, переносим. Очень обидно, неприятно, масса нервов и финансовых потерь»,- говорит Светлана Баранова.

По ее мнению, причина отмены рейсов — появление у авиакомпании «Азимут» более выгодных направлений: «Авиакомпания ставила вылеты в Калининград, когда у них не было такого спектра предложений по международным вылетам. Естественно, рейс Калининград или в Минеральные Воды не настолько выгоден, как рейс в Грузию. В связи с тем, что набрано больше перевозки, чем ее возможно закрыть, снимают то, что дешевле стоит. И здесь мы, к сожалению, мы оказываемся в качестве обиженных. Страдают сразу три туристических направления: Минеральные Воды, Калининград и Псков».

Роскошь или необходимость?

К сожалению, приходится признать, что туризм в последнее время становятся фактически предметом роскоши. Но все равно люди путешествуют. «Если судить, как заполнены наши псковские отели и какой объем работы у отдела по приему туристов в Пскове, никакого падения спроса нет, есть переориентация, и она очень сильно зависит от уровня дохода населения. Если наша область традиционно в конце списка по всем доходам населения, то откуда у нас будут затраты на поездки?»,- считает Светлана Баранова.

Но и псковским путешественникам, даже тем, чьи доходы не столь высоки, отчаиваться не стоит. Нужно реально смотреть на вещи и не пытаться во что бы то ни стало увидеть Париж (и умереть).

«Зачем себе устраивать сложности, если есть другие страны, где также можно отдохнуть и получить удовольствие. Отдыхать везде хорошо», - уверена Татьяна Калинина.

Направлений, в том числе и для зимнего отдыха, хватает. «Если хочется тепла, то Египет будет хорошим направлением, если позволяют средства. Надеюсь, что будет открыто нормальное авиасообщение с Китаем. Но нельзя забывать, что короткие выезды — это тоже способ отдыха», - замечает Светлана Баранова.

Эксперты сходятся во мнении, что получить удовольствие можно даже от путешествия по области или в соседний регион. Так давайте активнее этим пользоваться в ожидании перемен в мире.

Светлана Синцова