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Туризм

Туризм за госсчет

13.09.2023 12:22|ПсковКомментариев: 0

Этой осенью тысяча местных подростков проходят «Музейный маршрут» по Пскову, в том числе, во время квеста в Кремле они ищут сокровище. Экскурсии начались сразу с 1 сентября. А 168 одаренных детей увидят «Петербург Пушкина» и отправятся в поездку «Моя столица — моя Москва». Школьники из других регионов продолжают осматривать Псковскую область, первая группа приехала уже на этой неделе. Родители оплачивают только дорогу, остальное финансирование идет по нацпроекту «Культура». За прием детей в Пскове и экскурсии для юных псковичей отвечает туроператор «Континент». Глава компании, председатель Союза туриндустрии Псковской области Светлана Баранова в интервью Псковской Ленте Новостей рассказала, что ждет юных путешественников.

 

- Светлана Анатольевна, что ждет местных детей на экскурсии по Пскову?

- «Музейный маршрут» — новинка программы детского туризма. По нацпроекту «Культура» мы принимаем школьников из других регионов с 2016 года, но впервые показываем город своим, тем, кто живет здесь.

Нам было выделено 1000 мест для бесплатных четырехчасовых экскурсий по городу для детей 10-17 лет. Не только для школьников. Например, колледж культуры сделал очень грамотный шаг. Всех первокурсников 1 сентября после торжественного начала учебного года отправили на экскурсию. Согласитесь, для детей из муниципалитетов это — шикарная возможность познакомиться с городом. Да и дети из самого Пскова, сколько бы они жили в городе, всегда могут что-то интересное для себя открыть.

Отдельная благодарность Псковскому музею, который согласился работать в таком интенсивном режиме — проводим по два-три квеста в Кремле за день. Из-за достаточно напряженного графика качество обслуживания не снижается, дети в восторге. И педагоги довольны, что так хорошо начинается учебный год.

Также школьники из Псковской области в этом году отправятся в обе столицы. 120 детей увидят за два дня «Петербург Пушкина», а 48 учащихся примут участие в трехдневной поездке «Моя столица — моя Москва».

- Что показываете детям из других регионов?

- В этом году программа трехдневная, очень хорошая, смотрим Псков, Изборск, мы также показываем Великий Новгород и — ура-ура! — Пушкинский заповедник. За все годы он бывал включен в программу всего пару раз. Большинство детских групп едут к нам через столицу, то есть встречаем с московского поезда. Соответственно, нужно рассчитывать логистику. Минкульт периодически меняет наполнение программы. Однако в канун 225-летия Пушкина обойти его вниманием было нельзя. И мы этому очень рады.

Начало маршрута в Пскове. Смотрим город в сопровождении коренной жительницы Марьюшки, в Кремле славянская девушка из XIII века знакомит с секретами модниц того времени, пробуем силы в ткачестве и вязании иглой. У иногородних детей квест не в Псковском кремле, а в Изборске, где они собирают «12 ключей от Железного града».

Второй день целиком проводим в Пушкинском заповеднике: Михайловское, Тригорское, могила поэта и экскурсия на настоящую водяную мельницу.

Напоследок Новгород, откуда детские группы уезжают в Москву.

Интересного и нестандартного много, благо каждый музей сейчас творит, выдумывает, пробует. Наша задача — сшить общую программу, все забронировать, обеспечить безопасность и качество обслуживания.

- Сколько детей за время программы познакомилось с Псковской областью?

- Мы приняли с 2016 года уже 5000 юных туристов. В этом году самое маленькое число детей из других регионов посетят наш регион. Всего 200 человек. В прошлые годы их число доходило до 1500, а меньше 660 человек еще не было. Дело как раз в том, что на этот раз акцент сделан на участии местных детей, для них, напомню, выделено 1000 мест.

Самые дальние регионы, которые мы принимали — это Хабаровский край и Томская область. Теперь к нам приедут из Калужской, Владимирской, Тверской, Ленинградской областей. Например, в конце месяца ждем детский духовой оркестр из Владимирской области.

- Какая польза в этих поездках для школьников? А для региона?

- Дети во время поездки понимают, что Псков — то место, где можно увидеть русскую историю своими глазами, осознать ее величие.

Увидев Псковскую область, дома они, во-первых, заражают своими впечатлениями семьи. Мы не можем отследить всех, такая задача не стоит, но точно знаем, что «наши» дети уже приезжали повторно вместе с родителями. Во-вторых, все мы знаем, что дети растут быстро. Первые наши юные гости уже стали совершеннолетними, скоро у них будут свои семью. Думаю, не ошибусь, если предположу, куда они повезут уже своих детей. Мы получаем туристов, которые возвращаются к нам в регион.

И как не вспомнить фразу директора Пушкинского заповедника Георгия Василевича про «пушкинскую прививку». В случае детских поездок в наш регион можно говорить шире, о «псковской прививке».

Это интерес к истории, литературе, живой, непосредственный. Одно дело читать учебники, другое — самому отправиться в путь, прикоснуться к истории своей страны. Это еще и командообразующий проект. Ребята отправляются в путешествие не только на те три дня, что они в Пскове проводят, им нужно какое-то время до нас доехать и вернуться домой, то есть они вместе, делятся впечатлениями.

А для сферы туризма в регионе это гарантированная занятость, возможность под нее планировать свою работу.

- Тот факт, что поездки проходят по нацпроекту, как-то влияет на их организацию?

- Безусловно, требования более строгие. Организаторам нельзя ослабить контроль ни на минуту, ни на секунду. Маленький пример: Роспотребнадзор проверял все точки питания, где мы кормим детей. Работа по нацпроекту — это особая ответственность и для региона, и для принимающего туроператора.

Беседовала Юлия Магера

Теги: #туризм #дети #нацпроекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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