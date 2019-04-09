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В Великих Луках подросток задержан по подозрению в убийстве знакомого и поджоге его квартиры

11 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в комнате общежития на улице Дружбы в Великих Луках тела мужчины со следами воздействия высоких температур. В ходе следственного осмотра на теле пострадавшего обнаружены множественные ножевые ранения. По данному факту следственным отделом по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК по Псковской области, по версии следствия, к преступлению причастен 17-летний юноша, который в ночь на 11 апреля пришел в жилище потерпевшего. Там, в результате возникшей ссоры, он нанес пострадавшему множество ударов ножом по различным частям тела, после поджег квартиру и с места преступления скрылся.

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В настоящее время подросток задержан в процессуальном порядке. Ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следователи планируют обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.