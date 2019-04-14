Происшествия

«Лада» горела в Куничиной Горе

В 19.15 17 апреля поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля в деревне Куничина Гора в Печорском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожар «Ладе Гранте» 2013 года выпуска произошел из-за короткого замыкания электропроводки в салоне автомобиля.

В 18.07 17 апреля по той же причине сгорел ВАЗ-2104 в деревне Кошнево в Себежском районе.

В 04.00 18 апреля в жилом доме на улице Малоудрайской в городе Новосокольники огнем повреждены кровля и веранда. Предварительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки на веранде.