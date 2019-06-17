Происшествия

При пожаре в пустошкинской деревне Новая 58-летний мужчина получил многочисленные ожоги

В 03.16 17 июня поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Новая в Пустошкинском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате сгорел жилой дом, пострадал мужчина 1961 года рождения. Он доставлен в больницу с ожогами верхних дыхательных путей, лица и спины. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки внутри дома.

В 18.30 15 июня в бане в деревне Залосенье в Гдовском районе огнем повреждена кровля на площади 18 кв. м. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

В 12.31 16 июня поступило сообщение о возгорании в бане в деревне Маслово в Пустошкинском районе. В бане сгорела кровля по всей площади и предбанник. Причиной возгорания стала неисправность дымовой трубы.

В 00.15 17 июня сгорел нежилой дом в деревне Линово в Пыталовском районе. Предварительно, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. В 02.15 17 июня по той же причине сгорел нежилой дом на переулке Зеленый в Острове.

В 05.22 17 июня поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Филатихав Великолукском районе. Сгорели жилой дом и надворная постройка. Причина пожара устанавливается.