Происшествия

Принудительное лечение назначили использовавшему топор при грабеже псковичу

Псковский районный суд приговорил местного жителя, использующего при ограблении топор, к принудительным мерам медицинского характера. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом ведомстве, приговор суда вступил в законную силу.

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Постановлением судьи Псковского районного суда местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

В суде установлено, что в декабре 2018 года двадцатилетний молодой человек, страдающий психическим расстройством, исключающим его вменяемость, с использованием топора выбил дверь своего знакомого и похитил его имущество общей стоимостью около 13 000 рублей.