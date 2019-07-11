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Великолукские приставы помогли разрешить спор по самовольно занятому земельному участку

Судебные приставы Великих Лук помогли разрешить земельный спор по самовольно занятому земельному участку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Жительница Великих Лук по решению суда должна была освободить самовольно занятый земельный участок. Раньше, данный земельный участок она занимала на правах аренды, но с двухтысячных годов участок был не переоформлен. Землю великолучанка огородила железным забором и не передала в собственность арендодателя. Кроме того, на данную землю нашелся и новый арендатор.

Судебными приставами ОСП г. Великие Луки УФССП России по Псковской области в отношении гражданки было возбуждено исполнительное производство. Должница ознакомлена с постановлением о возбуждении исполнительного производства и с установленным ей 5-ти дневным сроком для добровольного освобождения занятого земельного участка. В том числе, должницу предупредили, что в случае неисполнения решения суда с нее будет взыскан исполнительский сбор.

По истечении добровольного срока исполнения, судебным приставом-исполнителем совместно с представителем взыскателя был осуществлен выход в адрес должницы для проверки исполнения решения суда. При осмотре участка установлено, что металлическое ограждение не убрано. В связи с тем, что решение суда не исполнено и земельный участок не освобождён, в отношении должницы было вынесено постановление о взыскании исполнительного сбора в размере 5 тысяч рублей и установлен новый срок для исполнения требований исполнительного документа.

При повторном выходе судебного пристава-исполнителя установлено, что решение суда должником исполнено в полном объеме, земельный участок освобожден.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.